Ложь в материале BBC о россиянах в Ливии может довести журналистов до суда

12.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Федор Метелкин, которого сотрудники агентства BBC включили в свое расследование о Ливии, планирует в суде добиться справедливости. Россиянин подает в суд на британских журналистов за клевету.

Накануне BBC выпустила серию материалов на разных языках, которые рассказывали о якобы присутствии россиян в Ливии. Одним из фигурантов стал Метелкин, которого британцы бездоказательно причислили к «ЧВК Вагнера».

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«Я Метелкин Федор, информирую о том, что сегодня в издание BBC (The British Broadcasting Corporation) мною было направлено требование об опровержении в связи с тем, что 11 августа 2021 года я был упомянут в серии дискредитирующих материалов, выпущенных средствами массовой информации, входящими в этот холдинг», — говорится в письме россиянина.

По словам Федора Метелкина, дискредитационный и лживый материал британского агентства он рассматривает как вторжение в частную жизнь, так как из-за него ему начали поступать запросы от журналистов. С помощью команды юристов россиянин хочет защитить свои интересы.

Ранее сотрудники Федерального агентства новостей разобрали материал BBC и выявили множество несостыковок. Кроме того, российским журналистам удалось выяснилось, что Федор Метелкин является строителем и никогда не посещал Ливию и другие африканские страны.