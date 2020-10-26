Ложная надежда на Зеленского ушла – возвращается жёсткий раскол Украины

26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Прошедшие на Украине выборы в местные органы власти показали, что здоровой альтернативы в захваченной бандеровцами стране на данный момент нет.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко

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«Итоги пока предварительные, но основные тенденции уже видны. Партия «Слуга народа» не смогла взять того подавляющего большинства, как она планировала. Фактически это поражение такого проекта как «Слуга народа», что, соответственно, будет в дальнейшем сказываться ослаблением влияния Зеленского – мы видим, как он стремительно теряет свой рейтинг. По сути, базовый для президентских выборов его избиратель от него отвернулся, тот же Днепропетровск.

Мы видим значительную поляризацию Запада и Востока – «Евросолидарность» и ОПЗЖ, соответственно. Плюс масса мелких региональных проектов, которые зашли – партии мэров, которые на этих выборах зашли в городские и областные советы.

В целом можно констатировать, что розовые очки в отношении Зеленского у многих снимаются с глаз. Но какой-то значительной здоровой альтернативы в тех условиях тоже не существует на Украине», – заявил Руденко.

По его словам, оппозиционные «Слуге народа» силы только укрепятся – будь то ОПЗЖ на Востоке или партия Порошенко в Центре и на Западе.

«Размываются многие проекты предыдущего периода, их голоса переходят этим двум оппозиционным силам. Большинство во многом придётся создавать в коалициях с этими силами – ОПЗЖ и «Евросолидарность».

В целом Украина так же разделена, и Зеленский со своей политсилой как политтехнологический проект, который полтора года назад сошёл с экранов в политику, показывает, что он себя изживает. В дальнейшем Зеленскому будет ещё сложнее удерживать рейтинги.

Это оценка неубедительной, невнятной политики Зеленского за прошедшие полтора года метаний, оценка того, что он приходил на лозунгах установления мира и обманул своих избирателей. Результат вполне закономерный», – заключил донецкий депутат.