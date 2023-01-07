Ложное смирение. Раскольники осквернили Киево-Печерскую Лавру

«Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги…»

В. Высоцкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Набат – это сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола. На Руси издревле таким способом тревожного оповещения пользовались во время каких-либо бедствий или нападения врагов. «Князь же великiй повелвъ стану своемъ въ набаты бити, да соберутся людiе» («Софийский временник», 1553 г.).

В прошлом веке, в годы Гражданской войны и красного террора, православные верующие часто били в колокола, созывая народ, когда воинствующие безбожники пытались захватить, осквернить или разрушить храмы и монастыри. Поэтому большевики очень быстро запретили набаты. Они их боялись, как огня, и расстреливали за них без суда и следствия. Но набаты все равно звучали. Если даже были сброшены колокола, то людей на защиту своих святынь созывали ударами в подвешенный рельс или каким-нибудь другим схожим способом.

Прошло сто лет. Церковь обрела свободу, были восстановлены многие храмы и обители, в том числе, одна из величайших святынь – разрушенный гитлеровцами собор Успения Пресвятой Богородицы (в обиходе – «Великая церковь»). Главный соборный храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, богосозданный прообраз всех монастырских храмов Древней Руси. Он был заложен по инициативе святого преподобного Феодосия Печерского и построен за три года (1073-1076 гг.) на средства князя Святослава, сына Ярослава Мудрого. Согласно Киево-Печерскому патерику, в постройке и украшении собора участвовали греческие мастера, пришедшие из Византии в Киев по повелению явившейся им, с образом храма, Пресвятой Богородицы: «Меру же Я послала — пояс Сына Моего».

Долгие годы после Великой Отечественной войны Успенский собор стоял в руинах как свидетельство преступлений фашизма. Государство не особо горело желанием восстанавливать великую святыню по причине своей атеистической сущности. Да и денег на финансирование музеев (а вся Лавра, отобранная у Церкви, находилась в ведении министерства культуры, бедного, как церковная мышь) выделялось очень мало.

Возрождение собора началось в 1990-е. К этому благому делу удалось привлечь и тогдашнее государственное руководство в лице Леонида Кучмы, и многих частных благотворителей и благодетелей. В итоге собор был восстановлен и засиял во всей своей божественной красе. Его торжественное освящение состоялось 24 августа 2000 года.

Была отреставрирована также и находящаяся рядом Трапезная церковь, построенная в 1893-1895 гг. Ее освятили в честь Антония и Феодосия Печерских — преподобных основателей Киево-Печерского монастыря. В Трапезной ежедневно совершались утренние и вечерние службы, в дни великих праздников из нее велись репортажи, а во время Рождественских и Пасхальных богослужений проводились прямые телерадиотрансляции.

Тем, кто не знает, объясним, что Киево-Печерская Лавра, расположенная на Печерских холмах, состоит из двух частей – Верхней и Нижней. Нижнюю Лавру нашей канонической Церкви отдали в аренду сроком на 50 лет еще при Горбачеве, к 1000-летию Крещения Руси (в 1988 году). А два упомянутых храма в Верхней, воссозданные и засиявшие усилиями УПЦ МП, – при Януковиче.

Здесь можно вкратце отметить, что и Верхняя, и Нижняя Лавры изначально принадлежали Русской Православной Церкви. Большевики их «национализировали», то есть попросту присвоили.

А нынешние украинские национал-большевики, изображающие себя декоммунизаторами, полностью действуют по лекалам своих предшественников. Совсем наоборот – в угоду своим заокеанским хозяевам, поставившим им задачу уничтожения Православия, совершенно беззаконно лишили УПЦ права даже на почасовые «арендные» богослужения в храмах, которые она восстановила.

УПЦ уже заявила, что монастырь будет обращаться в международные суды и инстанции, в ЮНЕСКО и другие организации, «чтобы правда восторжествовала». Юротдел настаивает, что договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает, во время военного положения автоматически продлеваются до окончания военного положения и еще на четыре месяца со дня прекращения военного положения.

С другой стороны, заповедник должен был сообщить о расторжении за 30 дней до даты окончания. Этого сделано не было. Однако руководство заповедника намеренно препятствует верующим совершать богослужения в указанных храмах, заперев их двери на замки с цепями.

В свою очередь, госзаповедник «Киево-Печерская лавра» мотивировал свои действия рекомендацией, полученной от министра культуры и информполитики Ткаченко, ссылающегося на указ президента Украины. То бишь – беззаконной «рекомендацией» одного ненавистника Церкви («почетного президента» антицерковной телеклоаки Коломойского «1+1»), ссылающегося на указ другого сатаниста, тоже «коломойца», Зеленского. Тех самых, коих уговаривали высшие иерархи УПЦ (тот же наместник Лавры митрополит Павел и другие) в своих посланиях, прося не отбирать святыни. Сюсюкались с ними, как с детьми неразумными, вместо того, чтобы громко забить тревогу во все колокола.

Впрочем, здесь ради справедливости нужно сделать одну поправку. До определенного момента руководство УПЦ действовало в соответствии с Основами социальной политики Матери-Церкви, то есть РПЦ.

Где записано следующее:

«Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению».

Все вышеуказанные дипломатические шаги архиереями УПЦ были предприняты. Но они не решились на крайний шаг, прописанный в Основах. Образно говоря, на всеукраинский набат, призывающий миллионы верующих, наконец, встать на защиту Церкви от поганой нечисти – власти.

А тем временем, как мы и предполагали, к осквернению срочно приготовилась раскольническая ПЦУ во главе с «гражданином Епифаном». Именно для этой конторы гопников засуетилась, извертелась на пупе госдеповская свора – зеленские, даниловы и ткаченки. Для того, чтобы варфоломеевские рейдеры смогли в величайший Праздник поглумиться над ним и над тысячелетними святынями, устроив свой шабаш – беззаконное «моление» в Успенском соборе.

Для проведения здесь массовой «молитвы» ПЦУ собрало своих клевретов со всей страны, но больше всего – с западенщины, выделив бесплатные автобусы и суточные. Дело понятное: обычно на их сборищах присутствуют «полтора землекопа». Поэтому мессиджами о том, что ПЦУ приглашает на Рождественское «богослужение» Епифания Думенко в Успенском, были засыпаны соцсети и чаты сторонников варфоломеевской политконторы.

Известие об этом всколыхнуло и потрясло верующих УПЦ.

«Это такое кошмарное глумление! – заявил, будучи не в силах сдержать горечи, Николай, русский киевлянин и прихожанин одного из канонических храмов. – Оскорбление раскольническим шоу великой святыни! Ведь потом, если Успенский собор к нам вернется, его надо будет переосвящать. Как и Трапезный, как и другие храмы, захваченные нечестивцами… Ну никак не могу понять, почему наши иерархи не позовут людей? Ведь стоит только бросить клич – и встанут миллионы, и сметут, вышвырнут всю эту погань и с территории Лавры, и отовсюду! Вспомните, какие моря верующих собирались на Крестные ходы! Но священноначалие молчит… А ведь так оно дождется, что и Нижнюю Лавру отберут».

Да, к тому все идет. Договор аренды по Нижней властная камарилья уже наметила к расторжению. Ибо никаких законов она не признает. Она признает только силу. И если бы высшие архиереи УПЦ ударили в набат, и у Лавры собрались бы сотни тысяч верующих (да еще на фронте повернули бы стволы против зеленской кодлы солдаты – прихожане УПЦ), то они бы снесли всю эту кодлу со святой киевской земли.

Но набата нет. Хотя шаги, как в песне у Владимира Семеновича, прозвучали. Правда, это другие шаги. Шаги монахов, по приказу священноначалия горестно оставляющих святыни…

Потому-то утром 7 января, в Светлый праздник Рождества Христова, банда ПЦУшных рейдеров заняла-таки Успенский собор и провела в нем свое сборище. Для массовости туда явно согнали «тероборонцев» и «хероев» ВСУ – на фото хорошо видно, что большинство так называемых «прихожан» составляют бритые мордовороты в камуфляже.

На «службу» приперлась также официальная группа поддержки. А именно – «свиные морды» (по выражению митрополита Лонгина, адресованному богохульникам – дружбанам Зеленского из «95 квартала»), они же первые лица государства: премьер-министр Шмыгаль, спикер Верховной Рады Стефанчук и зам. главы клоунского офиса Тимошенко. Для охраны шабаша было задействовано около 3 тысяч «полициянтов», которые на входе проверяли документы и не пускали лаврских монахов.

Также наряды кривоохранителей рассредоточились по другим приходам. Наблюдали, записывали, подсчитывали, сколько пришло человек.

«Они меня спросили во дворе, много ли людей в нашей церкви сегодня присутствует, – рассказал Николай, побывавший в своем маленьком храме на праздничной Божественной литургии. – Я им сказал: а зачем вам? Они уклонились ответа. Видимо, собирают информацию, нацеливаются не только на Лавру…»

Один из провластных пабликов позлорадствовал, что «московского попа Павла» в Лавру не пускают. Того самого митрополита Павла, усилиями которого был восстановлен из руин Успенский, и весь монастырь превратился из запущенного «памятника культуры» в сияющую святыню…

А набата как не было, так и нет.

«Я думаю, это ложное смирение, – подводит черту Николай. – Так можно было бы себя вести, если бы обижали тебя одного. А в случае смертельной угрозы Церкви никаких церемоний с ее врагами быть не может. Вспомним благоверного князя Александра Невского. Который, по словам покойного отца Димитрия Смирнова, проявлял свое смирение тем, что разрубал тевтонских рыцарей пополам и отправлял их на дно Чудского озера».