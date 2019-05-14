14.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Сюжет дня
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Лозунг белорусских националистов стали печатать на мороженом для туристов

Старейшая белорусская фабрика «Белы полюс» выпустила мороженое с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике. Продукция предназначена для туристов и широко рекламируется в белорусских государственных СМИ.

Белорусские оппозиционеры, в отличие от официозных журналистов, рассмотрели упаковку со всех сторон и с радостью обнаружили там лозунг местного малочисленного майдана «Жыве Беларусь».

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Производитель напечатал на упаковке разговорник, «чтобы любить и выживать в Беларуси». Он включает в себя белорусские фразы написанные латиницей с английским переводом на разные случаи жизни (знакомство с девушкой, приобретение друзей и т.д).

Националистический лозунг, считают белорусские мороженщики, поможет иностранцу заработать уважение.

Руководство «Белы полюс» давно демонстрирует склонность к национализму. Так презентуя в прошлом году «Пломбир 1938», заместитель директора по маркетингу Максим Журович заявлял, что мороженное «сделано специально для белорусов» и «говорит по-белорусски».

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