«Лозунг «спорт вне политики» уже даже неудобно произносить» – крымский гроссмейстер

20.05.2022  21:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Спорт


На сегодняшний день спортсмены вынуждены больше обращать внимание на то, что им можно или нельзя говорить, а не о том, как победить в соревнованиях.

Об этом в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» заявил гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На сегодняшний день спортсмены вынуждены больше обращать внимание на то, что им можно или...

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«Большинство адекватных и думающих людей понимают, где правда, а где начинается лукавство. Но если скажешь об этом, попадаешь под удар, понятно, что на Западе уже к тебе начинают по-другому относиться, если ты занимаешь пророссийскую позицию. Я с этим уже сталкивался в 2014 году, когда было присоединение Крыма.

Я как крымчанин выступил в поддержку. Меня после этого перестали приглашать на какое-то время в западные турниры. Потом, когда ситуация уже более-менее утихла, начали вновь приглашать. Я понимал, на что я иду, но пошел принципиально», – рассказал Карякин.

Также он рассказал о положении дел в спорте на Западе.

«США уже состоявшихся сильных шахматистов с разных стран, они попросту перекупили. Поэтому в сборную США сейчас входят филиппинец, кубинец, армянин, еще несколько шахматистов из разных стран, просто солянка такая. По сути, это же не сборная США, а непонятно что. С одной стороны, что не запрещено, то разрешено, но у нас другой путь, мы должны растить своих шахматистов», – призвал гроссмейстер.

«Лозунг – спорт вне политики, мне уже даже неудобно его произносить. Потому что спорт абсолютно в политике сейчас, к сожалению. Спортсмены уже вынуждены думать о том, что им говорить или не говорить в жизни, а не о том, как им делать какие-то комбинации», – констатировал обладатель Кубка мира.

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