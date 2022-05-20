«Лозунг «спорт вне политики» уже даже неудобно произносить» – крымский гроссмейстер

На сегодняшний день спортсмены вынуждены больше обращать внимание на то, что им можно или нельзя говорить, а не о том, как победить в соревнованиях.

Об этом в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» заявил гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство адекватных и думающих людей понимают, где правда, а где начинается лукавство. Но если скажешь об этом, попадаешь под удар, понятно, что на Западе уже к тебе начинают по-другому относиться, если ты занимаешь пророссийскую позицию. Я с этим уже сталкивался в 2014 году, когда было присоединение Крыма. Я как крымчанин выступил в поддержку. Меня после этого перестали приглашать на какое-то время в западные турниры. Потом, когда ситуация уже более-менее утихла, начали вновь приглашать. Я понимал, на что я иду, но пошел принципиально», – рассказал Карякин.

Также он рассказал о положении дел в спорте на Западе.

«США уже состоявшихся сильных шахматистов с разных стран, они попросту перекупили. Поэтому в сборную США сейчас входят филиппинец, кубинец, армянин, еще несколько шахматистов из разных стран, просто солянка такая. По сути, это же не сборная США, а непонятно что. С одной стороны, что не запрещено, то разрешено, но у нас другой путь, мы должны растить своих шахматистов», – призвал гроссмейстер. «Лозунг – спорт вне политики, мне уже даже неудобно его произносить. Потому что спорт абсолютно в политике сейчас, к сожалению. Спортсмены уже вынуждены думать о том, что им говорить или не говорить в жизни, а не о том, как им делать какие-то комбинации», – констатировал обладатель Кубка мира.