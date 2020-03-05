05.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
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Лозунгов не будет: Додон придумал, как выдавить Россию из Приднестровья




Нынешнее правительство Молдовы, сформированное считающимся пророссийским президентом Игорем Додоном, будет также, как и предыдущее проевропейское правительство Майи Санду, добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

Просто, новые власти не намерены заявлять об этом с трибуны ООН и других международных площадок, как это делала Санду.

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Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вывод иностранных войск с территории суверенного государства является целью. Это нормально. Другое дело, что если просто кричать об этом с высоких трибун, результатов не будет. Это достигается путем обсуждений, переговоров. Там есть часть вооружений, с которым нужно что-то решать», – сказал Кику.

По его словам, молдавские власти поставят вопрос о выводе российских войск с территории Приднестровья после того, как будет вывезено все вооружение с военных складов в Колбасне.

«Логическая цепь такая: убрать оттуда это старое опасное вооружение. И в комплексе – обсуждение вывода войск с территории Молдовы. Это достигается путем переговоров, общения, а не блокирования и заявлений. Я думаю, мы на хорошем пути», – рассуждает премьер Молдовы.

Напомним, склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Подготовительная работа к их утилизации займет порядка года. Россия готова предоставить соответствующее оборудование и специалистов.

Склады охраняют три батальона Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а по периметру – подразделения Приднестровья. Более 90% личного состава ОГРВ также составляют граждане Приднестровья, имеющие двойное гражданство.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

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