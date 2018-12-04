Луценко анонсирует захват российских компаний на Украине

04.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Генпрокуратуре Украины собрали список из всех работающих на Украине российских компаний и обещают запретить росcийский бизнес в стране.

Об этом в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

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По его словам это будет непростой вопрос, поскольку часть российских компаний являются монополистами на Украине, но тем не менее вопрос их закрытия будет вынесен на заседание СНБО.

«Перечень, наконец-то мы его собрали, всего российского бизнеса на Украине. Тут на каждой странице десятки предприятий. Это предприятия государственной собственности РФ, их корпораций, юридических и физических лиц. Сегодня я направлю как член Совета национальной безопасности и обороны Украины письмо президенту и секретарю СНБО с предложением в связи с откровенным актом вооруженной агрессии РФ против кораблей ВМС ВС Украины считаю необходимым в установленном порядке внести на рассмотрение Совбеза вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и иных ограничительных мер, в том числе, в виде блокирования активов на территории Украины”, – сказал Луценко.

“С моей точки зрения, это блокирование имеет срок до деоккупации нашей страны. Это сложное решение, его нужно серьезно проанализировать, ведь в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют просто монополию. Тем не менее, уверен, что пора положить конец бизнесу русских стране, на которую они напали без объявления войны», – заявил Генпрокурор.