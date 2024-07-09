Луценко: Безуглая – это БПЛА Зеленского для уничтожения генералов ВСУ

Даже для «просроченного» президента Украины Владимира Зеленского стало очевидно, что его фантастические обещания дойти до границ 1991 года уже ничего не стоят, и он теперь пытается возложить ответственность за это на военных.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему так активизировался беспилотник «Марьяна», который бомбит украинский генералитет? Понятно, что он управляется пультом из Банковой. Но почему именно сейчас такие массированные удары по разным родам войск? Почему параллельно исчезло слово «перемога», а «единый марафон» рассказывает о том, что если страна удержала столицу и выход к морю, то это не поражение?.. Зе уже понимает, что его фантастические требования к русским выйти за границы 1991 года, подкрепленные почти сотней подписей собравшихся в швейцарских Альпах, ничего не стоят. Но у нас президент уникален в том, что он никогда ни за что не извиняется, не берёт вину на себя. Поэтому невыход к границам 1991 года он хочет переложить на военных», – сказал Луценко.

По его словам, Зеленскому важнее всего выиграть выборы и войну одновременно – именно в такой последовательности.



«Тогда понятно, почему беспилотник «Марьяна» бомбит украинскую армию. Носителя рейтинга №1 Залужного, носителя рейтинга №1 как организацию – ВСУ. Беспилотник «Марьяна» указывает планы Банковой. Убрать физически конкурента и уничтожить рейтинг ВС в целом. Почему я говорю – именно в этой последовательности? Потому что даже войну он оценивает с точки зрения того, приближает ли это его возможность победы на выборах. Именно поэтому он отстранился от мобилизации – это не популярно, именно поэтому он не занимался фортификациями – это не героически, и много можно перечислять дальше. Он хочет снова стать президентом», – объяснил экс-генпрокурор.