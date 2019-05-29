Луценко будут увольнять уже в новой Раде – Разумков

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины не будет вносить представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, поскольку считает, что нынешняя Верховная Рада, скорее всего, его не поддержит, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на телеканале «112 Украина».

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Разумков объяснил, что Рада отказалась поддержать законодательные инициативы президента, поэтому кадровые назначения в ней обсуждаться не будут.

«Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП. А большая часть сделала все более привычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой — я не думаю, что это будет правильно », – заявил он.

Напомним, ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Сам Луценко заявил, что не будет писать заявление об отставке и будет исполнять обьязнности до тех пор, пока его не уволит Рада.

Напомним, генпрокурора назначает и увольняет ВР по представлению президента.