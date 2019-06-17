Луценко цепляется за должность, чтобы прикрыть отступление Порошенко

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказывается покидать свою должность после смены президента, поскольку защищает от уголовного преследования своего кума Петра Порошенко и его коррумпированное окружение.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик отметил, что главная задача Луценко – блокирование уголовных дел, инициированных против Порошенко.

«У Луценко основная проблема не в том, имеет право или не имеет право президент его снимать. Он сам должен уйти отставку, потому что единственное, чем он сейчас занимается, – это покрывает злодеяния команды Порошенко. Он не дает ни одному делу по Порошенко развиваться. Их заводят в ГБР в огромном количестве, в НАБУ. Потом они попадают в прокуратуру и исчезают. Действий по этим делам дальше не происходит, и это позиция прокурора.

Ни для кого не секрет, что он является кумом Порошенко, и это все объясняет.

Он должен уйти, потому что он покрывает банду. Дело в том, что команда Порошенко, оставшаяся в различных ветвях власти и занимающая различные должности, имеющая своих депутатов, сейчас активно занимается… Посмотрите, Рада наконец-то стала работать каждую неделю. Они сейчас занимаются тем, что заводят всевозможные мины под Зеленского для того, чтобы максимально осложнить его президентство, чтобы не было возможности их догонять и вести по ним расследование.

Они поставили все на то, чтобы их не посадили. Они идут на любые действия, чтобы блокировать все возможные угрозы. У них дорога в один конец и они свою сторону выбрали», – заявил Коротких.