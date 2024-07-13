Луценко: «Энергосистема Украины на волоске, ещё один удар – и всё»

Украинское руководство разворовало два миллиарда евро, якобы направленных на защиту электроподстанций, хотя за вдесятеро меньшую сумму можно было обеспечить страну газотурбинными станциями.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Защита объектов энергосистемы обошлась нам в полмиллиарда долларов. Как утверждают в правительстве, степень готовности этих объектов 30-50%. То есть, полмиллиарда долларов нашлось, а результата нет. И вопрос даже не в том, украсили или нет – зачем вы это строили, если русские бьют ракетами? Мешки с песком и проволока этого не остановят. И тогда правительство принимает решение, что надо построить полноценную бетонную защиту над подстанциями. Европейцы на это дали ещё полтора миллиарда евро. Деньги пришли, а правительство Шмыгаля на организацию этого строительства выделило менее 10%. Как говорил классик – где деньги, Денис? Где деньги? Зима через несколько месяцев, энергетическая система на волоске, удар по любой части нашей энергосистемы может остановить всё», – подчеркнул Луценко.

«Например, город Хмельницкий заявляет, что они полностью обеспечили себя газотурбинными станциями, по которым ракеты уже не полетят, потому что они небольшие, и их очень много. И город выдержит. Они этим занимались ещё до войны. Ровно кое-что купили, в Киеве уже стоят несколько станций. Но слышу от президента: «Нам нужен гигаватт». Я спросил у поставщиков – двухмегаваттная станция стоит четыреста тысяч долларов. А на тысячу мегаватт надо двести миллионов долларов. То есть, мы вбухали два миллиарда, и не имеем на выходе ничего. Могли бы десять раз сделать по гигаватту, о котором рассказывал президент. Скажите, после это правительство можно называть правительством?» – возмутился бывший генпрокурор.