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06.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Луценко еще пригодится Порошенко для давления на конкурентов

Юрий Луценко вряд ли уйдет с поста Генпрокурора Украины поскольку на этом посту он нужен президенту Петру Порошенко для работы с политическими оппонентами, что особенно актуально в преддверии выборов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Луценко хочет набрать политические очки для своей дальнейшей пост-порошенковской карьеры и хочет выделится из вот этой группы силовых министров и руководителей других подразделений, которые сейчас превратились в токсичные фигуры. Правоохранительная система находится в состоянии полного развала. Случай с Гандзюк добавил токсичности всему этому лагерю, который сейчас при власти, тем, кто пришел после Майдана.

Думаю, Луценко не уйдет в отставку, его не пустят. Порошенко остановит этот процесс, ему сейчас Луценко нужен. Луценко с ним даже в Турцию летал, хотя он там был не нужен. Генеральная прокуратура является одним из двух главных органов, которые уже сейчас работают с политическим оппонентами нынешней власти, и эта работа будет интенсифицироваться. Генпрокуратура будет работать с «ненужными» кандидатами на президентских выборах», – сказал он.

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