Новости Украины

Украинская власть может пойти на компромисс с ЛДНР и закрепить в законодательстве их особые полномочия.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, если этому будут противиться бывшие боевики АТО и оппозиция, Россия введет свои войска.

«Я сейчас хочу слышать – у нас будут или не будут переговоры с террористами? Есть ли опасность того, что этот статус террористических образований может быть закреплен в украинских Конституции и законах? Представьте себе, есть конституционное большинство для того, чтобы так называемые ДНР и ЛНР создали неподконтрольную нам полицию или милицию, прости господи, прокуратуру, суды, а некоторые сегодня уже пишут, что и здравоохранение и школы? Мне кажется, такого конституционного большинства нет – перекрестились», – сказал политик.

«Далее, а может сегодняшняя Верховная рада принять закон об этом, внести изменения в закон о полиции, о суде и так далее? Может. Извините, как политик с большим стажем скажу – голоса для этого найдутся, спросите у Нестора Ивановича [Шуфрича], как он будет голосовать. И в этой точке у нас развилка. Если общество, в том числе 500 тысяч солдат, которые прошли через войну, будут радикально этому противостоять, Путин может этим воспользоваться для введения так называемого миротворческого контингента. Вот тут 175 тысяч достаточно. А если общество не будет жестко противостоять, то это пройдет. Таким образом, мы имеем два плохих выбора – хреновый и еще более хреновый. Или отложенный развал государства, или одномоментный», – заявил Луценко.

Напомним, что Луценко стал единственным в истории Украины генпрокурором, не имеющим юридического образования. Чтобы это стало возможным, специально под него парламент изменил законодательство.