10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Луценко грозит Зеленскому «глыбокой крызой» за провал спецоперации СБУ


Украинское руководство лжёт о сорванной операции по задержанию 33 российских граждан под Минском и покрывает тех, кто «слил» секретную информацию спецслужбам РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть и их подпевалы на телеэфирах цинично нам лгут, причём лгут на самом высшем уровне о том, что не было никакой операции украинских спецслужб против «вагнеровцев». Но документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб.

Позволю себе отступить и ответить хотя бы одним предложением на возражения подпевал наших капитулянтов. Они говорят, что якобы Путин привёз «вагнеровцев» в Минск для уличных беспорядков. Вы когда-нибудь видели специалистов по ПЗРК, которые организовывают уличные беспорядки?» – сказал Луценко

Также экс-генпрокурор Украины добавил, что власть должна уволить тех, кто причастен к срыву операции спецслужб Украины по задержанию 33 российских граждан в Минске, и не допустить «уничтожения сведений» об этой операции.


«Советую незамедлительно уволить всех участников совета по задержанию «вагнеровцев», в первую очередь, Ермака и Демченко, принести извинения офицерам украинских спецподразделений, которых оболгали и унизили их достоинство, наградить этих офицеров и провести комплекс мероприятий, чтобы подобные вещи не могли происходить.

И не уничтожать документы по этому делу, а отправить их в Международный уголовный суд, хотя бы для заочного осуждения всех террористов, иначе вся эта история перерастёт в глубокий политический кризис, которого в нынешнем положении Украины – я очень бы не хотел», – заключил Луценко.

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