01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Политика, Туризм, Украина
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Луценко махнул рукой на все и укатил отдыхать в Прованс

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook фото из своего отпуска в Провансе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья”, – написал он.

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Луценко также заявил, что “враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут о гостиницах, в которых я якобы проживал”, объяснив, что там он “проездом обедал”.

31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что новый генпрокурор будет назначен после начала работы Верховной Рады ІХ созыва и в его полномочия будет входить замена местных прокуроров.

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