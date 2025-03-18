Луценко: «Мы ох…ли, узнав, на что разменяли курский плацдарм!»
Захваченный кусок Курской области Киев «выменял» на возможность с боями и большими потерями покинуть плацдарм.
Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация с Курском сегодня является отображением всей бестолковости «зелёных» делегатов. В Курске мы продемонстрировали блестящие способности ВСУ наносить неожиданные и мощные удары, а потом политики принудили наших солдат держать этот кусок земли под громогласные обещания обменять его на огромные оккупированные территории.
Как нам с тобой писали наши «друзья» с Банковой: «Вы, порохоботы, ох…те, когда узнаете, на что будет разменян курский плацдарм!» Ну, ох…ли, да. Потому что она теперь, оказывается, разменяна за выход из Курска после всех этих героических усилий со стороны ВСУ», – горевал Луценко.
Лапин поддержал собеседника и добавил, что можно было хотя бы официально это назвать «жестом доброй воли».
«Дикая фраза, но тем не менее, эмоционально это бы сыграло на всех медиа, что, вот, украинцы первыми сделали шаг», – сказал ведущий канала.
«Мы могли бы явную, давно назревшую необходимость выхода из Курска превратить хотя бы в дипломатическую «перемогу», – согласился Луценко.
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