Луценко: «На Майдане мечтали об инвестициях, а выполняем роль буфера»

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 22:01
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Вместо того, чтобы привлекать инвестиции из ЕС и совершать культурный обмен, Украина стала буфером между Западом и Россией. Теперь ее функция – быть фронтиром с задачей оборонять европейское сообщество.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы привлекать инвестиции из ЕС и совершать культурный обмен, Украина стала буфером...

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«Мы будем членом европейского сообщества, функция которого, к сожалению, будет, в первую очередь, – оборона. На майданах мы мечтали о несколько другой миссии членства в ЕС – об инвестициях, о культурном обмене, о Европе без границ. К сожалению, мы будем, скорее всего, вместе с Польшей выполнять роль буфера. Помнишь, в 30-х годах было: «Польша – санитарный буфер советской России»? Вот, теперь мы вместе будем этим буфером. Наверное, вместе с прибалтами», – заявил Луценко.

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