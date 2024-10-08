Луценко: Надо соглашаться! Разменяем территории на НАТО – и богато заживём

Украина могла бы частично вступить в НАТО после остановки боевых действий и наладить настолько «состоятельную» жизнь, что со временем жители бывших украинских территорий «сами попросятся назад».

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воевать до последнего украинца тоже невозможно – нужно включать дипломатию. Потом, арсеналы США и союзников практически опустошены. А у них на носу ещё несколько вероятных угроз, как китайская, иранская, маленькие хуситы, ещё какая-то холера, тот же вечный Ким. Они не могут отдать нам всё и не успевают выстраивать арсеналы, никто не ожидал такой войны после всего, что пережило человечество. И нужен ответ. Мой ответ такой: победа Украины – это НАТО, единственный действующий инструмент безопасности, который отвечает на главный вопрос украинцев – как закончить эту войну и как не допустить следующей. Да, НАТО не такое мощное, как нам казалось, можно говорить, что оно медленное, что там есть Венгрия и ряд других деятелей. Но на сегодняшний день это единственный блок, который даёт ответ на вопрос, чтобы не началась следующая война на нашей территории», – вещал Луценко.

Он напомнил, что страна в войне не может даже подать заявку на вступление, нельзя принимать в НАТО с нерешённым территориальными претензиями. Вокруг этого сосредоточены все дискуссии, в которых уже начали вспоминать Германию.



«Этот урок истории говорит нам о том, что можно вступить в НАТО контролируемой территорией, построить безопасную и главное состоятельную жизнь. Пройдёт время – и твои «браты» сломают стену и попросятся в общий дом. Я знаю, что история никогда не повторяется абсолютно, но на сегодняшний момент всё чаще звучат слова, не хотела бы Украина заявить о том, что она может быть членом НАТО на контролируемых территориях», – добавил экс-министр, не уточнив, что мешало Украине в течение 30 лет «построить состоятельную жизнь».