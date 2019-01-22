Луценко нагло соврал о минимальной зарплате на Украине

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине уровень минимальной зарплаты якобы выше, чем в России, да и гривна не в пример «устойчивее и стабильнее» рубля.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот нас сейчас смотрит нормальный человек. Он говорит: «Зачем мне ВВП? Меня беспокоит минимальная зарплата». Но с начала этого года минимальная зарплата ещё раз увеличилась на 10%, и стала выше, чем официальная минимальная зарплата в России, с её нефтью и газом. И это правда», – утверждает генпрокурор.

«И поэтому никакой инфляции не допущено. Гривна чётко, стойко не колеблется и не допускает инфляции, в отличии, кстати говоря, от Москвы, где инфляция очень чувствительна», – добавил Луценко.

Отметим, что по данным Министерства финансов Украины, минимальная зарплата в стране составляет 4 173 гривны, или 149 долларов. При этом в России минимальная зарплата составляет 11 280 рублей или 169 долларов по курсу на 22 января 2019 года.