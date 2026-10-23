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США навязывают Украине мирное соглашение, согласно которому ВСУ потеряют возможность дальнобойных ударов по РФ.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От нас будут требовать, по сути, внеблокового статуса. Второе. Нас поставят перед фактом того, что США и Россия подпишут грандиозные энергетические соглашения. Нас принудят не к де-юре, а фактическому признанию 25% оккупации нашей территории», – прогнозирует Луценко.

При этом он считает самой большой проблемой ограничение возможностей ВСУ. Луценко напомнил, что в Стамбульском соглашении, от которого в итоге отказался киевский режим, было четко прописано, сколько и какого оружия может иметь Украина.

«Но Путин всегда говорил, что вы все равно вернетесь к Стамбулу, вы его парафировали», – отметил экс-министр.

По его словам, в этом соглашении дальнобойность украинского оружия ограничивалась 40 километрами.