Луценко: «Нас принудят к признанию украинских территорий – де-факто российскими»

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 20:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США навязывают Украине мирное соглашение, согласно которому ВСУ потеряют возможность дальнобойных ударов по РФ.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США навязывают Украине мирное соглашение, согласно которому ВСУ потеряют возможность дальнобойных ударов по РФ....

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«От нас будут требовать, по сути, внеблокового статуса. Второе. Нас поставят перед фактом того, что США и Россия подпишут грандиозные энергетические соглашения. Нас принудят не к де-юре, а фактическому признанию 25% оккупации нашей территории», – прогнозирует Луценко.

При этом он считает самой большой проблемой ограничение возможностей ВСУ. Луценко напомнил, что в Стамбульском соглашении, от которого в итоге отказался киевский режим, было четко прописано, сколько и какого оружия может иметь Украина.

«Но Путин всегда говорил, что вы все равно вернетесь к Стамбулу, вы его парафировали», – отметил экс-министр.

По его словам, в этом соглашении дальнобойность украинского оружия ограничивалась 40 километрами.

«У меня есть сильное ощущение, что нам навязывают [в Стамбуле-2] ограничение наших дальнобойных возможностей. Например, 10 километров», – заявил Луценко.

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English version :: Читать на английском Луценко: «Нас принудят к признанию украинских территорий – де-факто российскими»

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