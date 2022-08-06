Луценко: Население Украины устало от вранья по ТВ и ушло на российские Telegram-каналы

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Новости Украины

Режим Владимира Зеленского гонится за пиаром и заранее раскрывает военные секреты о подготовке ударов по мосту в Херсоне и Крыму. Более того, даже разрекламированные «Хаймерсы» не смогли уничтожить переправу для российской техники через Днепр.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» высказался бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся война в 2014 г. началась из-за Керченского протока. Потом – из-за Крымского моста, который он возвели. Но у нас такой дальнобойной ракетной системы нет. Тогда вопрос: а можем ли мы перебить их узенькие переходы на Чонгаре и Перекопе? Еще нет. Окей. А можем ли мы перебить мосты в Херсоне, в Новой Каховке? Да, но не нужно это анонсировать за неделю до того, как начнете. Больше того, если демонстрируете семь, восемь, десять дырок в полотне, то давайте честно говорить, есть же люди, не обязательно с военными знаниями, с элементарным инженерным опытом, а хозяйственным опытом. Вы понимаете, что мост уничтожен тогда, когда у него отсутствуют опоры? Если есть дырки на полотне, они просто накрываются сверху понтоном, и по нему едет техника», – возмущен Луценко.

Он призвал «быть в своей пропаганде более приближенными к реалиям».

«Потому что, когда люди перестают верить собственному телевидению и его смотреть, чем это закончилось? У нас же масса зрителей прекратило смотреть «Марафон» (единая программа, которую власть обязала показывать все ведущие телеканалы. – ред.), потому что (почерпнуть из него – ред.) там нечего. Что они сделали ? Пошли в соцсети. Что нашли в соцсетях? Огромное количество российских пропагандистских «Телеграм»-каналов. Соответственно, вместо того, чтобы людям на своем, украинском, информационном пространстве давать свое, украинское, видение, мы просто людей откинули в пространство, где куча вражеских голосов», – сокрушается Луценко.