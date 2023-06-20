Луценко: Наш «контрнаступ» уже заставляет Запад нервничать

Нельзя нынешнее контрнаступление ВСУ подгонять стадионными кричалками и требовать от войск быстрого продвижения, поскольку за полгода донецкой кампании противник на юге нарастил три линии обороны, превосходящих по масштабу те, которые были во Вторую мировую войну.

Об этом в эфире телеканала «Прямо» заявил экс-генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наступление точно не предусматривает скандирование на трибунах: «Оле-оле-оле». Если кто-то надеялся, что это будет кавалерийская атака в стиле батька Махно, это совсем не так. Это не похоже на нашу победу под Харьковом, для которой достаточно было прорвать первую линию врага, а дальше занимать неокопанные, неукреплённые городки и сёла. Боюсь, что после этого определённые деятели с диванов в «едином марафоне» навеяли обществу, что будет так и сейчас. В действительности будет гораздо тяжелее, потому что зимняя кампания на Донецком фронте, имею в виду девятимесячную оборону Бахмута, не менее героические бои под Кременной на севере Донбасса, под Угледаром на юге Донбасса, дала, к сожалению, врагу возможность за эти полгода серьёзно укрепить и эшелонировать оборону украинского юга, оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Там перед нами не одна, не две, а целых три линии обороны. И линия обороны – это не просто окоп, как мы привыкли ещё со времён Херсонщины, и не просто одна линия с зарытыми в землю танками при поддержке дальнобойной артиллерии, как это было на Харьковщине. Это многокилометровые минные поля, это большая концентрация зарытых в землю танков, артиллерии, ракетных систем, колоссальное преимущество врага в воздухе при существующем огромном аэродроме под названием Крым. То есть это, наверное, небывалая линия обороны со времён, а может и превосходит времена Второй мировой войны. Пробивать её в лоб – безумно», – заявил Луценко.

Однако, по его словам, «серьёзное наступление ещё не началось».

«Понимаю, что много кто устал, понимаю, что много кто нервничает, в том числе наши друзья за границей и наши соотечественники. Но в данном случае мой призыв очень простой – всё для фронта, всё для победы. Можешь помочь фронту? Помоги донатом. Не можешь – не слушай вражеские голоса, а тем более не помогай им разгонять панику, подрывая психологическое состояние украинского общества и украинского воина. Всё будет нормально, всё будет по-нашему, по-украински», – пытался успокаивать экс-генпрокурор.