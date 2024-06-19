Луценко: НАТО было уже в кармане – Зеленский всё испоганил
Киевское руководство на радость Москвы выбрало самый провальный из возможных путей замещения членства Украины в НАТО.
Об этом на канале «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Однозначно победная цель называется одним словом – НАТО. Вторым вариантом могло бы быть – основной союзник США вне НАТО, как Япония, Израиль, Корея. Да, мы выступали против, потому что считали, что курс Украины с 2014 года мог дойти до членства в НАТО, и тормозить в коридоре не было смысла.
Сегодня мы совсем в другой ситуации, когда команда Зеленского подрывала всё, что могла, связанное с членством, даже не посылала делегации на их саммиты, и продолжает сегодня регулярно недружественно высказываться в адрес этой организации и её лидеров. Поэтому хотя бы за такой коридор зацепиться при этой власти было бы «перемогой».
Третий вариант нам предлагала Британия, они подписали двусторонний договор о поддержке с конкретной суммой на следующие годы, эти деньги будут выданы нам в эквиваленте вооружений. Это была бы маленькая «перемога», – сокрушался Луценко.
Зеленский же выбрал четвёртый путь – «подписывать бесконечное количество договоров ни о чём».
«В них нет ни сроков, ни количества денег, ни механизмов урегулирования. А главное – там нет поддержки в случае агрессии. Это всё просто протоколы о намерениях, договоры о том, что если что – звоните, мы проведём консультации.
Но пропаганда в нашем «марафоне» создаёт впечатление, что Украина набирает какую-то серьёзную поддержку вместо НАТО, чего и требует российская колонна на Украине. Это продолжение их борьбы с единственным «переможным» путём для Украины, которым является членство в НАТО. Они заменяют его пустышкой, а Зеленскому дарят аплодисменты и пиар. А России дарит то, что Украина снова отдаляется от членства в НАТО», – возмущался бывший министр.
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