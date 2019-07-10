Луценко отказали в аресте имущества Ющенко. Прокурорские готовят апелляцию

10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об аресте имущества Виктора Ющенко в рамках дела о незаконном выводе резиденции “Межигорье” из государственной собственности. Но Генпрокуратура будет повторно обращаться в суд с соответсвующим ходатайством, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает пресс- служба ГПУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В решении Печерского райсуда Киева от 9 июля, которым отказано в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об аресте недвижимости и земельных участков Ющенко, отсутствует часть, где бы судья объяснил, почему отказал в данном ходатайстве ГПУ. Полный текс решения еще не обнародован.

Как сообщал ПолитНавигатор, Генпрокуратура предъявила подозрение экс-президенту Ющенко в рамках дела о резиденции “Межигорье”, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко в 2002 году вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью, чтобы последний завладел “Межигорьем”.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко. В свою очередь Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

5 июля Генеральная прокуратура просила суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко. Украинский юрист Андрей Портнов считает наезд ГПУ на Ющенко безосновательным и обещает ему юридическую поддержку, если экс-президент за ней обратится.