Луценко: Пехота отступает. Русские выбивают пилотов наших дронов
В отличие от прошлого года, у ВСУ сейчас совсем всё плохо с комплектацией, и больше нет господства в воздухе.
Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А теперь у нас проблема. Путин имеет преимущество и в живой силе, потому что мобилизация провалена лично президентом. И второе, русские вызвали всех своих покрытых мхом дедов, которые по всем советским безумным стандартам долго запрягали дело БПЛА, но когда запрягли, то стали делать их не в гаражах, а на заводах. И сегодня у них преимущество в воздухе, ещё не значительное, но есть. И на глазах усовершенствуют.
Всё началось с оптоволокна, о котором мы все знали, но не сделали государственных шагов для насыщения фронта именно этим, а заканчивается, например, «Шахедами», у которых уже не 40 кг боевая часть, а 90», – сокрушался Луценко.
А в прошлом году, по его словам, ВСУ выстояли, поскольку некомплект личного состава был меньше и имело место господство украинских FPV в воздухе.
«На данный момент количество FPV у нас, может, не уменьшилось, но у русских появились FPV на «оптике». Оптоволокно означает, что его нельзя подавить РЭБом – это беда. А вторая беда, что он летит не как наш FPV по антенне на 10 км, а на 20, на 30, уже есть на 40. Причём, их главной задачей является выбить наших пилотов, они охотятся, в первую очередь, на них.
И эта разница между нашей «десяткой» и их, например, «двадцаткой» – для нас смертельна. Их экипаж сидит за 30 км, наш сидит здесь, и мы до них не можем достать, а они могут. Наши пилоты отступают, а наша пехота, которой, мягко говоря, нехватка в окопах, отступает за ними. Именно так сейчас происходит продвижение русских», – жаловался экс-генпрокурор.
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