Луценко: Пехота отступает. Русские выбивают пилотов наших дронов

В отличие от прошлого года, у ВСУ сейчас совсем всё плохо с комплектацией, и больше нет господства в воздухе.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«А теперь у нас проблема. Путин имеет преимущество и в живой силе, потому что мобилизация провалена лично президентом. И второе, русские вызвали всех своих покрытых мхом дедов, которые по всем советским безумным стандартам долго запрягали дело БПЛА, но когда запрягли, то стали делать их не в гаражах, а на заводах. И сегодня у них преимущество в воздухе, ещё не значительное, но есть. И на глазах усовершенствуют. Всё началось с оптоволокна, о котором мы все знали, но не сделали государственных шагов для насыщения фронта именно этим, а заканчивается, например, «Шахедами», у которых уже не 40 кг боевая часть, а 90», – сокрушался Луценко.

А в прошлом году, по его словам, ВСУ выстояли, поскольку некомплект личного состава был меньше и имело место господство украинских FPV в воздухе.