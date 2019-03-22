Луценко перестал быть “лжецом” и “коррупционером”: американский эксперт отозвал свое заявление

22.03.2019

Влиятельный аналитик близкого к Демпартии США издания Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в социальной сети Twitter, что отзывает свое заявление относительно украинского генпрокурора Юрия Луценко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я отзываю эту свое заявление», — написал Аслунд под новостью «Голоса Америки» о его предыдущих словах по Луценко — «Я отзываю мое заявление по Луценко».

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Ранее в комментарии грузинской службе «Голоса Америки» Аслунд розкритковал недавние комментариев Луценко в адрес посла США в Украине.

«Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно лжет». Так комментирует аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд обвинения, озвученные Луценко о том, что Посольство США в Украине указало не преследовать определенных лиц.

«Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никто не был заключен, ни на одном уровне, — говорил Аслунд в комментарии „Голосу Америки“. — А он сам был вовлечен в разного рода сомнительные дела». Также аналитик вспомнил о встрече Луценко с Коломойским после национализации ПриватБанка.

«Например, после того как Игорь Коломойский потерял ПриватБанк, Юрий Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно… Поэтому он — человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы», – отмечал аналитик.

«Он на этой должности потому, что он ничего не делает, — убеждал Аслунд. — Потому что есть желание не иметь функционального генерального прокурора».

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию The Hill, обнародованном 20 марта, обвинил посольство США в Украине в передаче ему перечня лиц, которых нельзя преследовать.

В Государственном департаменте отрицали обвинения, озвученные Луценко.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с активом СБУ, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность обвиненной Луценко посла США на Украине Мари Йованович.