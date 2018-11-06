Луценко поставил Порошенко ультиматум

06.11.2018, Киев, Игорь Петров

Заявление об отставке Генерального прокурора Юрия Луценко – это прежде всего ультиматум окружению президента Украины Петра Порошенко и игра на повышение ставок.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, такой шаг имеет несколько целей и причин. Во-первых, Луценко давно уже угрожал уйти (недавно говорил, что после выборов Президента), но хотел сделать это красиво и “дело Гандзюк” создаёт такие условия. Во-вторых, это также крайняя попытка сбросить давление окружение Президента, пытающееся превратить Генпрокурора в политического киллера. Это уже привело к ожерелью закулисных конфликтов, которые, которые прорывались то в заявлениях Луценко о союзе с Кличко или в отказе ГПУ возбуждать уголовное дело против Гриценко (и Тимошенко в будущем). Луценко опытный политик и пытается дистанцироваться от команды Порошенко (как это раньше сделал Ложкин и другие), для того, чтобы сохранить политические перспективы на следующий политический цикл”, – считает Руслан Бортник.

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По мнению политолога, Юрий Луценко понимает, что через ВРУ крайне сложно провести его отставку.

“Коалиции нет, кандидатуру нового Генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель НФ – что вряд ли устроит Банановую. Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко “вырывается на свободу” поля политического маневра”, – пишет эксперт.