Луценко пожаловался на изнуряющее ВСУ русское ноу-хау под Артемовском

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 15:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские военные и «вагнеровцы» используют новую тактику в боях за Артемовск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который приезжает сюда для помощи ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные и «вагнеровцы» используют новую тактику в боях за Артемовск. Об этом в...

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По словам Луценко, ВСУ платят очень высокую цену за сохранение контроля над Артемовском.

«Наши бойцы в окопах, которые сидят там до ротации 4 -5 – 7, иногда и больше дней, просто истощаются. Вечером, когда падает темнота, туман, к окопам орки подводят АГСы – это автоматические гранатометы, забрасывают ими наши окопы, бойцы, конечно, приседают, заходят в специальные укрытия.

В этот момент к окопам под прикрытием этого пушечного боя подходят тренированные «вагнеровцы» или другие спецназовцы и, имея ночное видение, ночные дроны, по команде прекращают свой обстрел и вскакивают в наши окопы. Начинается контактный бой, фактически в рукопашную», – сказал экс-генпрокурор.

«Это их ноу-хау тут, в Бахмуте, оно достаточно тяжелое для вооруженных сил… Цена за оборону Бахмута достаточно высока. Мы прекрасно понимаем, что это нужно в целом для победы в войне. Но очень хочется, чтобы люди не просто автоматически говорили «Слава ВСУ!», а понимали цену этих боев», – заявил Луценко.

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