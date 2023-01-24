Луценко пожаловался на изнуряющее ВСУ русское ноу-хау под Артемовском

Российские военные и «вагнеровцы» используют новую тактику в боях за Артемовск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который приезжает сюда для помощи ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, ВСУ платят очень высокую цену за сохранение контроля над Артемовском.

«Наши бойцы в окопах, которые сидят там до ротации 4 -5 – 7, иногда и больше дней, просто истощаются. Вечером, когда падает темнота, туман, к окопам орки подводят АГСы – это автоматические гранатометы, забрасывают ими наши окопы, бойцы, конечно, приседают, заходят в специальные укрытия.

В этот момент к окопам под прикрытием этого пушечного боя подходят тренированные «вагнеровцы» или другие спецназовцы и, имея ночное видение, ночные дроны, по команде прекращают свой обстрел и вскакивают в наши окопы. Начинается контактный бой, фактически в рукопашную», – сказал экс-генпрокурор.