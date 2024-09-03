Луценко предложил огородить Донбасс 30-километровой линией обороны

Украине нужно отгородиться от Донбасса линией обороны, глубиной в 30 километров, которая будет плотно заминирована и расчищена от посадок и местных жителей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развитие событий на Донетчине показывает, что россияне продвигаются достаточно серьезными темпами и имеют, к сожалению, очень серьезный успех. Я не думаю, что Покровск падет в ближайшее время. Это – крупный город, который можно оборонять достаточно долго. Часов Яр обороняли более 10-ти месяцев, а это намного меньший городок. То же касается Авдеевки, Угледара и многих других.

Проблема в том, что Покровск – это не просто город на ключевой трассе от города Днепр до Краматорска, но это еще и высота. И все территории вокруг на много десятков километров находятся ниже. А, значит, тот, кто захватит высоту, может контролировать и низину. Но я не допускаю, что Покровск падет так быстро, как некоторые паникуют. Впрочем, я считаю, что уже сегодня стоит поставить вопрос о серьезной линии фортификации по основным границам Донецкой области, захватывая Краматорск, Славянск, Дружковку внутрь этой оборонной линии. Это означает – вырубить все к чертовой матери на 30 километров, заминировать все на 30 километров, если нужно – отселить оттуда населенные пункты, поставить нормальную фортификацию, залить бетоном, накрыть РЭБ, подготовить огневые мешки и другие необходимые военные вещи, и знать, что дальше враг не пройдет», – заявил Луценко.