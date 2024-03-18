Луценко: Преимущество России в дронах достигло 5 к 1

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 12:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 298
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За год Украина утратила преимущество над Россией в количестве применяемых дронов-камикадзе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За год Украина утратила преимущество над Россией в количестве применяемых дронов-камикадзе. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Луценко согласился с оценкой своего бывшего коллеги по парламенту, экс-боевика «Айдара» Игоря Лапина.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что на сегодняшний день руснявые фактически имеют преимущество над нами по дронам примерно 1 к 5, – так мне говорят мои побратимы», – заявил Лапин.

«Подтверждаю. Зимой и весной в Бахмуте в прошлом году мы имели преимущество приблизительно, как минимум у нас было 10 к 1 в нашу пользу. Сейчас и Авдеевское, и Бахмутское, и любое другое направление фронта как минимум 5 к 1 в их пользу. То есть, мы профукали деньги в асфальт, и из-за этого русня получила огромное преимущество в воздухе», – отметил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть