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За год Украина утратила преимущество над Россией в количестве применяемых дронов-камикадзе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко согласился с оценкой своего бывшего коллеги по парламенту, экс-боевика «Айдара» Игоря Лапина.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что на сегодняшний день руснявые фактически имеют преимущество над нами по дронам примерно 1 к 5, – так мне говорят мои побратимы», – заявил Лапин.

«Подтверждаю. Зимой и весной в Бахмуте в прошлом году мы имели преимущество приблизительно, как минимум у нас было 10 к 1 в нашу пользу. Сейчас и Авдеевское, и Бахмутское, и любое другое направление фронта как минимум 5 к 1 в их пользу. То есть, мы профукали деньги в асфальт, и из-за этого русня получила огромное преимущество в воздухе», – отметил Луценко.