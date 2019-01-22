Луценко признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцев

22.01.2019

На фоне чиновников, получающих сверхвысокие доходы, для многих граждан Украины мясо является роскошью.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни когда я был в парламенте, ни когда в стенах прокуратуры, ничего не изменилось. Та же машина, тот же хороший дом. Но её [супруги] бизнес действительно давал деньги. Мы честно показали в декларации пару сот тысяч долларов, и я честно показываю огромные, как мне кажется, в нынешней Украине зарплаты.

Я долго думал, как мне смотреть в глаза людям, для которых часто мясо – это роскошь. Как мне смотреть в глаза солдатам, для которых лежать в холодном окопе, зная, что семья не имеет детям на подарок достойный, например, не может купить iPhone или какой-то отдых летом. Говорить о том, что я должен получать 2000 зарплаты, как все, это неправильно», – заявил Луценко.

«Я считаю, что любой госслужащий должен работать, не думая о возможности искать другие источники. И, тем не менее, мне стыдно. Меня так воспитывал отец. Он говорил, что политик без сочувствия, без стыда – это бракованный политик», – добавил генпрокурор Украины.