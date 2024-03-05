Луценко призвал исхитриться и добиться передышки для восстановления ВСУ и вступления в НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сейчас не сможет захватить утраченные территории, а потому должна добиться перемирия, чтобы, как это было с «Минскими соглашениями», воспользоваться передышкой и накопить силы, попутно вступив в НАТО.

Об этом в эфире интернет-блога «Gazeta UA» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Луценко, украинское общество не готово заплатить слишком высокую цену за выход на границы 91-го, потому что потери будут кратно большими, чем до этого.

«С моей точки зрения, украинская армия должна сделать, и украинское руководство, должно трезво оценить ситуацию. Можем ли мы сегодня говорить всерьез о выходе этими способами ведения войны на границу 91-го года. Можем, но цена будет невероятная. Выдержит ли украинское общество еще трехкратное количество погибших для этого? Не уверен. Можно ли отказаться от украинских земель? Категорически нет. Но, очевидно, есть способ, как вернуть свои территории без лобового штурма… На сегодняшний день украинские политики должны ставить мега-целью не Станицу Луганскую или Керчь, а членство в НАТО. Лучше – всей страны, но если это невозможно, то по крайней мере, большей части Украины под зонтиком НАТО, и готовиться к восстановлению суверенных границ. Потому что, как показала практика 16-19 года, в условиях почему-то всеми нелюбимых «Минских соглашений» – лучше восстанавливать армию в условиях без агрессивных военных действий. Именно тогда была создана ракетная программа Украины, артиллерийская программа Украины, создали полноценные Вооруженные силы Украины. Этот момент передышки был жизненно необходим Украине. Так же и тут», – умничал Луценко.