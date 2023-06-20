Луценко призвал майданить, требуя вступления Украины в НАТО

Украина никогда не вступит в НАТО, пока киевские власти миллиардами воруют деньги на оборонку.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам Байден прямо говорит: коррупция – это главная проблема, которая сдерживает Украину от принятия в НАТО. И экономить или упрощать путь этим вопросом он не согласен. Думаю, когда первая волна обиды, а она определённо есть, потому что мы так тяжело бьёмся с превосходящим врагом, мы так много делаем для общей цивилизационной цели, что нам могли бы смягчить условия, но когда эта первая волна пройдёт, мы сразу ощущаем – невозможно принять в НАТО страну, которая на закупке оружия крадёт миллиарды», – сокрушался Луценко.

Тем не менее, он призвал к Майдану, чтобы киевские власти выполнили политические требования для вступления в НАТО, предупредив, что на Вильнюсском саммите никаких прорывов во вступлении в альянс не будет.

«Это вопрос не хотелок и не артистических жестов, а тем более не хамской дипломатии в стиле «Байден, почему мы не в НАТО?». Это очень кропотливая работа по выполнению домашнего задания. К сожалению, в Вильнюсе мы такого сигнала не получим. Будет много проявлений уважения, респекта, поддержки ВСУ, но сигнала не будет. Для меня это какое-то дежавю. Мы же помним с чего начался Майдан? С того, что в Вильнюсе мы не получили евроассоциацию из-за отказа Януковича. Когда он отказался, общество выбросило Януковича и выполнило домашнее задание, и всё равно получило евроассоциацию», – напомнил он.

«Сейчас снова Вильнюсский саммит не даст нам сигнал о вступлении в НАТО. Что должно произойти? Общество должно сгруппироваться и добиться выполнения домашнего задания. В первую очередь, демократия во всех её проявлениях и борьба с коррупцией во всей её сложности», – призвал экс-генпрокурор.