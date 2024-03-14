Луценко призвал забыть о потерянных территориях ради перемирия

Анатолий Лапин.  
14.03.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина может на время забыть о потерянных территориях и отложить вопрос их возвращения на поздний срок.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады и бывшего спикера запрещенного в России экстремистского «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может на время забыть о потерянных территориях и отложить вопрос их возвращения на...

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Луценко пожаловался, что выйти из конфликта при этом не хочет российский лидер, но тут же признал, что Украина будет использовать передышку для накопления сил.

«Все остальные хотят закончить эту войну. Тогда давайте делать шаг. Я хочу, чтобы мои дети снова не воевали, я хочу, чтобы дети всех остальных, кто сегодня в ВСУ, не воевали через три-пять лет и даже через 10. Поэтому членство в НАТО и является победой. Вопрос территориальной целостности, безусловно, не может быть снят вообще. Посягательство на нее – уголовное преступление, но, конечно, можно освобождать нашу территорию в лоб, пехотными атаками на укрепленные районы, по заминированным полям, а можно делать это другим способом. Как? История показывает нам массу вариантов», – сказал бывший министр.

«Я только что рассказывал о «Дейтонских соглашениях» Хорватии. Хорватия взяла передышку, отстроила армию, потому что у них были ополчения против регулярной югославской армии с танками и самолетами. Она выстроила армию и потом, вопреки давлению Вашингтона и Берлина, вернула свои территории.

Можно и так, можно сделать, как делала Федеративная республика Германия, которая показала другую жизнь, другие стандарты свободы, и Берлинская стена упала – причем, не с западной стороны, а с восточной ее свалили, и страна объединилась. Можно другие комбинации обсуждать – это задача избранного президента, который говорил, что он уйдет с должности, если не сможет остановить войну», – заявил Луценко.

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