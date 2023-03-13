Луценко призывает украинцев брать пример с Грузии и выходить против Зе-режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский народ должен брать пример с Грузии и выходить на протесты против «ущемлений свободы слова».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил вернувшийся в Киев из Артёмовска экс-генпрокурор Украины и бывший глава МВД Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, что закон об иноагентах в Грузии страшнее, чем «Единый телемарафон» на Украине. Потому что попытки ввести единомыслие в демократической стране и там, и там очевидно. Только на Украине это приняли, а в Грузии огромное количество людей вышли защищать своё европейское будущее. Европа – это не зарплаты и пенсии. Это не звёздочки на флаге. Это в первую очередь свобода слова. И когда ему угрожает регистрация как иноагент, нормальные люди, европейцы любого происхождения должны выйти на площадь. У нас это проглотили, братья-грузины – нет», – сказал Луценко.

«Но мы в особых условиях, у нас война. У нас ситуация непростая, у нас не так, как в Грузии», – возразила ведущая.

Луценко возмутился, что киевское руководство ведёт себя ничем не лучше грузинского, однако народ не спешит выступать против ущемлений свободы слова.

«То есть, вы хотите сказать, если бы наш диалог выходил в нормальном эфире, мы бы несли угрозу для нашей победы? Давайте скажем прямо – мы проглотили, потому что хотим победы и единства. Я не знаю ни одного случая, когда «Еспрессо», «Прямой» или «Пятый канал» подставляли бы государственные интересы. В то же время знаю, что сидящие в «Едином марафоне» проповедовали Русский мир годами. Поэтому давайте прямым текстом – власть воспользовалась моментом и покончила со свободой слова на Украине. И мы, будучи ответственными гражданами, проглотили это, отложили на потом. А грузины нет», – подытожил экс-глава МВД.