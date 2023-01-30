Луценко прогнозирует тяжелые бои по всему периметру границ и бросок русских на Запорожье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшие месяцы Украину ждут тяжелейшие бои – российская армия снова войдет в наступление и растянет группировку ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске (Бахмуте), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Думаю, что такое огромное количество орды, порядка полумиллиона, будет означать, что они снова в феврале месяце пойдут со всех сторон. Конечно, это не будет поход к пригороду Киева, как это было в прошлом году. Думаю, что они по всем направлениям продвинутся километров на 20-30 для того, чтобы растаскать силы украинских вооруженных сил. Ни о каком нападении на Львов, ни про какую оккупацию Молдовы, ни про какой штурм Киева не идет речи, по моему мнению, но они просто свяжут наши силы по всем границам, а после этого нанесут концентрированный удар», – сказал политик.

По его личным ощущениям, ВС РФ ударят из Крыма и Донбассе в направлении Запорожья.

«Именно потому такие отчаянные бои за Бахмут, именно поэтому за последние два дня очень жаркие и кровавые бои за Угледар, это немного ниже от Бахмута к Запорожью, и серьезные бои в районе ближе к Харькову – Лиман, Северск и так далее. То есть они хотят пробить донецкую линию обороны с тем, чтобы наступать на Запорожье отсюда и от Крыма. Нам нужно готовиться к серьезным оборонительным боям. Месяц-полтора мы просто вынуждены вгрызться в землю и держаться», – заявил Луценко.