Луценко пугает российскими резервами в 300 тысяч штыков

Сотни тысяч российских военных заканчивают подготовку и слаживание, чтобы принять участие в боях на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день русни на территории Украины порядка 500 тысяч. Где-то с конца декабря прошлого года я начал говорить о том, о чем нас предупреждают западные союзники – не менее 200, а иногда звучит цифра в 300 тысяч, Путин снова набрал. Причем, 80% из них – по контракту. За деньги, некоторые говорят, что они достигают 5-7 тысяч долларов в месяц. То есть из разной, абсолютно заплеванной провинции, люди идут за такие деньги в войска. После этого, нас предупредили союзники, что они пройдут четырехмесячную тренировку и слаживание с техникой, и в Украину явится новая армия вторжения», – сказал политик.

«Куда она пойдет – не будем гадать, но технически мы можем представить, что они могут пойти под Харьков, от Марьинки на Запорожье, от Часов Яра на Краматорск. Это огромная армия, это больше армия, чем на момент начала войны. У них есть техника, у них есть диктаторские союзники, которые не проводят дебаты в Конгрессах месяцами, а предоставляют и «Шахеды», и северокорейские ракеты. И у нас возникает вопрос – а что делать?», – заявил Луценко.