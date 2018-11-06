Луценко рассчитывает досидеть в своем кресле до выборов

06.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Заявление Генпрокурора Украины Юрия Луценко о намерении подать в отставку ничего не значит кроме желания попиариться, поскольку в любом случае он останется на своем посту до выборов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Луценко – популист и пиарщик, и сейчас он в очередной раз пиарится. Шокин (предшественник Луценко на должности генпрокурора – Ред), после того, как подал письменное заявление об отставке, работал Генеральным прокурором месяца три, если не больше. А Луценко говорил о том, что намерен работать Генеральным прокурором до инаугурации нового президента. По срокам это май. То есть, пока суть да дело, то как раз выборы подойдут, а в ранге и.о. те же полномочия, но меньше ответственности”, – говорит Семченко.

По словам политолога, на Украине чиновники с поданными заявлениями об отставке работали даже больше, чем Шокин.

“Эмигрант из Грузии Квиташвили после подачи заявления еще год работал министром здравоохранения”, – вспомнил Семченко.

“Поэтому нынешнее заявление – просто популизм, за которым не последует никаких реальных действий. Заявление Луценко может подать, но вот отставка последует нескоро. Возможно, если Порошенко выиграет выборы, то Луценко предложат какую-то более интересную должность. Уже давно говорят о его премьерских амбициях, вполне возможно, что они будут реализованы. Если, конечно, Порошенко останется президентом», – резюмировал он.