Луценко рассказал евреям об ультраправой опасности

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве продолжают сбрасывать все грехи неуправляемых украинских националистов и радикалов на российские спецслужбы.

Соответствующие заявления в ходе «Киевского еврейского форума» сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Так, по его словам, ФСБ России намеренно спонсирует группировки вандалов, порочащих религиозные заведения и разного рода памятники, дабы дискредитировать Украину в глазах мировой общественности.

«Как известно всем из истории, ФСБ, или когда-то КГБ, Российской Федерации, когда-то СССР, – это очень мощная организация, хорошо финансово мотивированная организация, но лишней фантазией она никогда не отягощалась, поэтому действуют они по шаблону. Нужно бросить свиную голову в религиозный центр иудеев? Несколько раз это было сделано по территории страны. Нужно бросить бомбу в польский культурный центр на Волыни? Сделано. Нужно обрисовать кладбища евреев? Сделано. Нужно изувечить польские кладбища либо венгерские памятники? Сделано. Это делается по одному шаблону несколькими мобильными группами, две из которых были задержаны и дали разоблачительные показания: кто, сколько и как перечислял средства за все эти акты вандализма, которые имели целью разжечь межнациональную и религиозную вражду в Украине, либо хотя бы выставить Украину в качестве такой территории. И то, и другое не удаётся», – подчеркнул он.

В то же время Луценко признал, что проблема ультраправых националистических течений в Украине стоит достаточно остро, о чём знает и власть, и силовики, и граждане.

«Да, правда, у нас есть проблемы. Проблемы те же, что и во всей Европе: рост ультраправонационалистических организаций парамилитарного характера. Я очень хорошо отношусь к правым партиям Украины, ибо они были необходимой прививкой для возрождения государства и остаются на страже этого государства. Но юнцы, очень молодые люди, которые не нюхали пороха, но одели камуфляж и маршируют с факелами, иногда позволяя себе язык вражды, являются проблемой. И этот вызов знает Министерство внутренних дел. И этот вызов знает Верховная Рада Украины. И этот вызов знают и граждане Украины», – отметил генпрокурор.