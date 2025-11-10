Луценко рассказал, кто эти люди, верящие Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский режим потерял возможности для манипуляций обществом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша власть является профессиональной только в одном направлении – направлении клипов, которые рассчитаны на зрителя, который никогда не проверяет заголовки. И потому она дает заголовки о победах, рассчитывая на то, что 73% ей поверят. Но время таких манипуляций давно прошло. И сегодня им верят около 20%. Это потребители Единого марафона», – сказал он.

Впрочем даже потребители государственной пропаганды осознают, что им врут, и рассказал о своих беседах с такими людьми.