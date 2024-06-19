Луценко: Швейцарский саммит устроил Ермак, чтобы приземлить Зе-фельдмаршала

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вся массовка на швейцарском «саммите мира» была согнана для одного – помочь просроченному президенту Зеленскому выйти из тупика, в который он сам себя загнал, запретив себе и кому-либо любые переговоры с Москвой до вывода войск РФ из Украины.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся массовка на швейцарском «саммите мира» была согнана для одного – помочь просроченному президенту...

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«[В итогах швейцарского саммита] нет территориальной целостности Украины, нет вывода оккупационных войск, там нет всех остальных вещей, которые могли бы означать окончание войны. Зато там есть пунктик о том, что следующий форум должен быть при участии России.

Это означает, что Зеленский сам себя загнал в ловушку в тот период, когда ВСУ уверенно наступали, в тот момент, когда казалось, что мы проломили хребет российской оккупационной армии, Зеленский до того сам себя накрутил в своей победоносности, в своём величии, что запретил кому-либо вести переговоры с Путиным. А всё его окружение и он сам сто раз повторили, что они с Путиным ни о чём не собираются договариваться, пока он не выведет войска. Поэтому его надо было как-то вытянуть из этого тупика», – сказал Луценко.

«Именно для этого Ермак собрал всю эту огромную бригаду президентов, премьеров и их представителей, которые теперь просят величайшего лидера Зеленского: «отмени свой указ, пожалуйста, потому что мы в Новой Зеландии, Кабо-Верде и Восточном Тиморе уже не можем!». Отмени свой указ и говори с Путиным», – объяснил экс-генпрокурора.

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