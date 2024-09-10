Луценко: Ситуация трагическая – в окопах некому защищать целые километры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нехватка личного состава в подразделениях ВСУ, находящихся на передовой в Донбассе, больше 50%. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Луценко это – результат действий власти, которая не хочет брать ответственность за мобилизацию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«На сегодняшний момент на фронте ситуация с комплектацией войск трагическая. В отличие от Безуглой я не имею права говорить проценты комплектации наших войск на Донецком направлении. Но они, к сожалению, ниже 50%. И это – огромная проблема, когда в окопах некому защищать целые километры. И это потому, что у нас перебрасывали горячий каштан мобилизации из рук президента, который по конституции за это отвечает, к парламенту, потом Генштабу, потом Министерству обороны. В результате с мобилизацией у нас – швах», – заявил Луценко.