Луценко: Ситуация трагическая – в окопах некому защищать целые километры

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Нехватка личного состава в подразделениях ВСУ, находящихся на передовой в Донбассе, больше 50%. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Луценко это – результат действий власти, которая не хочет брать ответственность за мобилизацию.

Нехватка личного состава в подразделениях ВСУ, находящихся на передовой в Донбассе, больше 50%. Об...

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«На сегодняшний момент на фронте ситуация с комплектацией войск трагическая. В отличие от Безуглой я не имею права говорить проценты комплектации наших войск на Донецком направлении. Но они, к сожалению, ниже 50%.

И это – огромная проблема, когда в окопах некому защищать целые километры. И это потому, что у нас перебрасывали горячий каштан мобилизации из рук президента, который по конституции за это отвечает, к парламенту, потом Генштабу, потом Министерству обороны. В результате с мобилизацией у нас – швах», – заявил Луценко.

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