Луценко требует от НАТО разместить ПВО на территории Правобережья и дать ракеты

Анатолий Лапин.  
04.01.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


НАТО должно поставить свои комплексы ПВО и ПРО на территории правобережной Украины, чтобы прикрыть регионы от Одессы до западных границ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО должно поставить свои комплексы ПВО и ПРО на территории правобережной Украины, чтобы прикрыть...

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По мнению Луценко, также Запад должен выдать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

«НАТО могло бы сейчас в гуманитарных целях ввести свои средства для закрытия правобережной Украины. Мы не просим их быть на линии фронта и рядом, но закрыть от Одессы по Закарпатье небо, по которому враг лупит и уничтожает гражданское население, – это гуманитарная миссия, такая же, как была во многих странах, которые страдали от варварской агрессии», – сказал экс-генпрокурор.

«Второе – дайте нам дальнобойные ракеты, раз мы профукали свои, дайте нам ваши дальнобойные ракеты с гарантией, что мы их будем использовать лишь в ответ. Прилетела ракета во Львов – немедленно летит ракета в аналогичный российский город, и так далее. Я уверен, что это – главное задание президента Украины, его команды и украинской дипломатии», – заявил Луценко.

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