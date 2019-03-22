Луценко уличили во лжи

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центр противодействия коррупции заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко сказал неправду, когда заявлял о якобы передаче ему послом США Мари Йованович списка «неприкасаемых», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Эксперты ЦПК утверждают это на основе анализа письма, которым Луценко подтверждал свои слова.

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«Это единственный документ, который предоставил журналистам генпрокурор в подтверждение своих слов о так называемом списке „неприкасаемых“. Однако подписан он был еще задолго до назначения Мари Йованович и касался сфабрикованного дела, что в свое время признавал и сам Луценко», — говорится в сообщении.

Речь шла об уголовном производстве по факту якобы хищения средств Центром противодействия коррупции, которое 16 марта 2016 года начал так называемый департамент Кононенко-Грановского ( ближайших доверенных лиц Петра Порошенко- Ред)