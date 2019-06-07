Луценко устроил дешевый пиар на теме торговли с ЛДНР

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура Украины возбудили уголовное дела за призыв восстановит торговые отношения с неподконтрольной частью Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сделал то, что должен был сделать как генеральный прокурор и как гражданин — зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело по факту подготовки к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группы лиц», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Youtube.

При этом Луценко подчеркнул, «это для тех кто пытается думать, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями».

Генпрокурор также вспомнил заявления “представителей в Минске” и “из властных кабинетов” о том, что “русские потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области”.

“Говорить, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля России, это неправда”, – считает Луценко.

При этом он не уточнил, кто подозревается по этому делу.

Напомним, в понедельник, 10 июня, президент Владимир Зеленский намерен внести в ВР представление на увольнение Луценко с занимаемой должности. В команде нового президента уже неоднократно заявляли, что не видят Луценко в должности генпрокурора. Сам он добровольно уходить не желает, а старое большинство в Раде скорее всего провалит представление президента об отставке Луценко.

Все это дает основания не относиться всерьез к сегодняшнему демаршу генпрокурора и рассматривать его в качестве попытки дешевого пиара.