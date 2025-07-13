Луценко в ужасе: британцы втюхали Украине дорогие и бесполезные дроны

Заказанные Киевом у Британии дроны-перехватчики безумно дорогие очень неэффективны против российских БПЛА.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что мы готовы выпускать 10 миллионов дронов. Сначала было три, потом пять, потом восемь, теперь 10 миллионов дронов и три тысячи ракет. Июнь закончился, соответственно, у нас должно было бы быть полторы тысячи ракет. Но как и всегда водится у нашей зеленой власти, все это осталось на словах, а до дела, увы, так и не дошло», – сказал Луценко.