Луценко в ужасе: Украине не поможет даже тотальная мобилизация

Анатолий Лапин.  
26.02.2024 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Судьба Украины решится в ближайшие несколько месяцев.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины Юрий Луценко, отслуживший в ВСУ,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судьба Украины решится в ближайшие несколько месяцев. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил...

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По мнению Луценко, даже если сейчас провести дополнительную мобилизацию, то времени на обучение и слаживание солдат не хватает.

«Тем временем все – и в Америке, и в Европе, и в Украине, и солдаты, и генералы, все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум – в мае. А солдат же (нужно не просто закон принять) нужно еще научить стрелять, провести слаживание взвода, роты, батальона, желательно еще и корпуса. Это минимум три месяца.

Путин своих орков учит четыре месяца, и это уже не мобики, над которыми мы смеялись, – это солдаты, это готовые соединения на готовой технике. Когда это будет у нас?», – заявил Луценко.

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