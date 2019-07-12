Луценко вызвали на допрос из-за отмазывания боевика, стрелявшего в “Беркут” на Майдане

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос в качестве свидетеля генерального прокурора Юрия Луценко, передает корреспондентт ПолитНавигатора.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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“Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирущим заместителем Генпрокурора А.Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования”, – написала Сарган.

Она утверждает, что поводом для такого решения прокуроров, которым фактически “отмазали” от ответственности боевика, признавшегося в убийствах правоохранителей на Майдане “стали заявления участников Революции достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года”.

“Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является А.Горошинський, известный защитник “беркутов” и самого Януковича”, – уточнила Сарган.

Она также сообщила, что производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины.

“Почитаем статью: “Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц”.

Напомню, орган досудебного расследования – Национальное антикоррупционное бюро Украины”, – отметила Сарган.

Генпрокуратура объявила подозрение боевику Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года после того, как он сам публично признался в этом в СМИ.



После этого Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя объявление подозрения Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года, заявил, что считает неправильным квалификацию действий боевика.

По настоянию Луценко Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему изменили подозрение с более тяжекого на менее тяжкое. В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Таким образом боевик, признавшийся в убийствах на Майдане оказался на воле.