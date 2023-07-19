Луценко: Я не порохобот, но Порошенко не допустил бы войны

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Президент Украины Владимир Зеленский с 2019 по 2022 год настолько обрушил систему управления и оборонный потенциал, что Россия, не колеблясь ни на мгновение, приняла решение начать СВО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил недавно демобилизовавшийся из ВСУ по инвалидности бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Порошенко остался президентом, война бы не началась. И не потому, что я такой завзятый порохобот. Один человек не может остановить или начать войну. Это целый комплекс причин, мероприятий, интриг, усилий. Смотрите, Путин напал на Украину не в 2019 году, и не в 2020, и не в 2021. Он напал только тогда, когда Украина во всех её параметрах достигла нуля, наименьшей точки своего потенциала сопротивления. Прежде всего, замороженные в 2019 году военные программы, прежде всего, ракетные, артиллерийские, военно-морские, за два года уже дали своё результат – развернуть отечественную ракетную технику и поставить достаточное количество новой артиллерии – имею в виду «Стугны», «Корсары», пушки, «Богданы», «Нептун» и так далее, это уже стало невозможным. За два года программы не просто не функционировали, а по сегодняшний день заводы ничего не выпускают. Второе, экономика Украины стремительно падала из-за некомпетентности правления людей, которые никогда в жизни не знали не только – что такое производство, а даже банальные управленческие схемы. Третье, президент Зеленский перессорился со всеми западными союзниками – чего только стоят заявления его кликуш о том, что выступления Байдена ему напоминали Скабееву. Во всём Западном мире, во всей антипутинской коалиции, которую создал Порошенко, к Зеленскому относились как к еnfant terrible – дитя, которое не даёт покоя всем вокруг», – жаловался Луценко.

В качестве одного из самых «бронебойных аргументов» он выдал своё отношение к событиям перед началом СВО.

«Рейтинг Зеленского умудрился скатиться с 70% до 7. И в этот момент стало понятно, что Украина находится в самом низшем потенциале сопротивления: президент непопулярный, армия недееспособная, дискредитирована, союзники, мягко говоря, негативно относятся к украинскому руководству, экономика в крахе, российская агентура откровенно внедрена в ключевые министерства и службы госуправления, и оставалась такая маленькая вещь – разминирование Чонгара», – напомнил экс-генпрокурор.

«Когда под поводом активизации гуманитарных отношений между оккупированными территориями и оккупированной Украиной российский визави Козак толкнул нашего главу администрации Ермака на строительство гуманитарных хабов, это было последнее, что ждали русские. Гуманитарный хаб на Чонгаре должен был быть построен, но для этого должно было быть разминирование. Я знаю, кто подписывал эти бумаги, однако для всего придёт своё время. Могу только сказать, что после того, как минёры сняли мины на Чонгаре, ровно через 9 дней началась война», – возмущался Луценко.