Луценко заявил, что его жена “случайно” стала долларовой миллионершей

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Жена генпрокурора Юрия Луценко народный депутат Ирина Луценко держит 2 млн 450 тыс. долларов наличности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в декларации должностного лица за прошлый год, которую он подал 31 марта.

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В частности, в разделе «источник дохода» генпрокурор отметил, что его супруга народный депутат Ирина Луценко получила 447 тыс. 695 грн зарплаты, 422 тыс. 880 грн компенсации за ведение депутатской деятельности, 49 тыс. грн оплаты за авиабилеты, 27 тыс. оплаты за проживание и 9 тыс. грн компенсации за проезд.

Генпрокурор задекларировал доход жены от предоставления в аренду имущества в размере 445 тыс. 94 грн. Кроме того, Ирина Луценко получила 750 тыс. грн дохода от иностранца по имени Peyyeti Bhaskar и доход в размере 146 тыс. 455 грн от ООО «Белфарм Эстетик». Также Ирина Луценко получила 40 тыс. грн страховых выплат и 5 тыс. 889 грн гарантийной замены от ООО «Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц».

В то же время жена генпрокурора на счету в «Государственном экспортно-импортном банке» хранит 133 тыс. 834 грн, 1 тыс. 211 евро и 1 тыс. 922 долларов. На счету в банке «Столичный» у Ирины Луценко хранятся 1 млн. 600 тыс. Грн. Наличными она хранит 2 млн 450 тыс. долларов, 50 000 евро и 40 тыс. грн.

В разделе «объекты недвижимости» генпрокурор вписал, что жена имеет квартиру площадью 181 кв м, нежилое помещение площадью 90,1 кв м, жилой дом в Ровенской области.

Когда СМи подняли скандал относительно доходов Ирины Луценко, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила киевскому изданию «Украинская правда», что дополнительный нолик в отчетности главы ГПУ указан случайно. Чиновник подаст исправленный документ. Как уверяет Юрий Луценко, состояние его жены, народного депутата Ирины, ошибочно увеличено более чем на 2 миллиона долларов.